Te nazwiska łączy się z nową partią ojca Tadeusza Rydzyka. To ludzie związani z PiS

Ruch Prawdziwa Europa - taka ma być nazwa nowej partii ojca Tadeusza Rydzyka. • Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

W

Fot. Mikołaj Kuras / Agencja Gazeta

Fot. Iwona Burdzanowska / Agencja Gazeta

Fot. Dominik Sadowski/Agencja Gazeta

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

torkowy sensacyjny news dnia jest teoretycznie bardzo złą wiadomością dla Prawa i Sprawiedliwości. Ojciec Tadeusz Rydzyk, który dotąd popierał partię Jarosława Kaczyńskiego, zakłada własną partię polityczną. Przybliżamy nazwiska, które łączy się z nowym ruchem. Ojciec Rydzyk założył partię polityczną pod nazwą Ruch Prawdziwa Europa . Ma ona przywrócić katolickie wartości i walczyć z ateizmem, neomarksizmem, nihilizmem i hedonizmem. Dokumenty konieczne do rejestracji partii politycznej wpłynęły już do Sądu Okręgowego w Warszawie.Oczywiście żadna partia nie ma szans bez zaplecza ludzkiego, ale takiego przecież redemptoryście nie brakuje. Oto ludzie, których można łączyć z jego ugrupowaniem. Kandydat na emisariusza ojca Rydzyka . Jest częstym gościem mediów ojca dyrektora. Jak powiedział niedawno w rozmowie z Gazeta.pl jeden z polityków PiS, bardzo chce wkupić się w łaski redemptorysty. Pracuje dla zatwardziałych eurosceptyków w Brukseli, wcześniej był na zapleczu PiS w Parlamencie Europejskim. W "Naszym Dzienniku" pisano o nim jako "osobie z bogatym doświadczeniem w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji".Jest pełnomocnikiem powstającego ugrupowania i zaufanym człowiekiem ojca dyrektora. To właśnie on złożył w Sądzie Okręgowym odpowiednie dokumenty. Polityk jest europosłem trzecią kadencję. W 2004 roku został wybrany jako kandydat Ligi Polskich Rodzin. W 2009 i 2014 r. uzyskiwał reelekcję startując z list PiS.Znany z wielkich wpływów u ojca Rydzyka. Jak ujawnia Wirtualna Polska , miałby być w nowej partii i wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To były poseł PiS i wiceprezes PZU. Jest też byłym prezesem Stoczni Gdańsk. W latach 1998-2002 był radnym Gdańska z ramienia AWS. W kwietniu 2018 roku został zawieszony w prawach członka PiS. Powodem była "nielojalność". Były i wielokrotny minister środowiska w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Stracił stanowisko w wyniku ostatniej rekonstrukcji rządu. Uchodzi za polityka cieszącego się wielkimi względami ojca Rydzyka. Często jest widziany w jego towarzystwie, na urodzinach Radia Maryja tańczył w pierwszym rzędzie Abba Ojcze To była polityk Ligi Polskich Rodzin. Prowadziła w Radiu Maryja audycję Porady lekarskie. W 2006 odeszła z LPR. W 2009 roku bez powodzenia startowała do PE z listy PiS. Podobnie było w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, także nie udało się zdobyć mandatu posła z ramienia PiS. Sytuacja powtórzyła się w wyborach do PE w roku 2014. W czerwcu 2016 ostatecznie powróciła do PE, objęła mandat zwolniony przez Janusza Wojciechowskiego.Jest ekonomistką i publicystką Radia Maryja. Była wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych. Weszła w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Jest byłą posłanką LPR, w 2011 roku wstąpiła do PiS. W 2007 roku kandydując z listy PiS zdobyła mandat poselski. W 2015 roku została po raz kolejny posłanką PiS.W latach 2007-2011 była posłanką AWS. Odeszła z klubu razem z Janem Łopuszańskim i stworzyła z nim Porozumienie Polskie. Następnie była posłanką LPR. W 2004 roku nie dostała się do Parlamentu Europejskiego. Była autorką pomysłu o dodatkowym opodatkowaniu obywateli nieposiadających dzieci, a także pensji dla matek, które zrezygnowały z pracy na rzecz wychowania dzieci oraz zwolnienia z podatków rodzin wielodzietnych. Obecnie jest posłanką PiS.