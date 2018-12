"To moja osobista odpowiedź na 'White Christmas'". Jacek Cygan mówi o swojej nowej składance kolęd i pastorałek

Na nadchodzące święta Jacek Cygan i najbardziej znani polscy artyści przygotowali składankę kolęd i pastorałek – "Białanie". • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

P

"Białanie" to najnowsza składanka zimowych piosenek, pastorałek i kolęd pióra Jacka Cygana. • Fot. Materiały promocyjne wydawnictwa Agora

Oto osobista odpowiedź Jacka Cygana na "White Christmas". • Kanał YouTube Wydawnictwo Agora

omijając pojedyncze osobniki większość z nas lubi świąteczną atmosferę i towarzyszące jej słodkie ozdoby, miejskie iluminacje czy zimowe piosenki. Jeśli chodzi o te ostatnie, to w wydaniu polskim niekwestionowanym królem jest Jacek Cygan, który powiedział słów kilka o swojej najnowszej składance kolęd i pastorałek – "Białanie".Świąteczne piosenki robią klimat w każdym języku świata. Niezależnie czy Krzysztof Antkowiak z Edytą Górniak śpiewają o tym, że "Pada śnieg" , Nat King Cole piecze kasztany na otwartym ogniu albo Czerwone Gitary przypominają o tym jednym dniu w roku . Nie mówiąc nawet o ulubionej ciężarówce z popularnym napojem i hicie zespołu Wham!.W tym roku o odpowiednią, bożonarodzeniową aurę, nieważne, czy ze śniegiem czy bez, zadba Jacek Cygan z plejadą niezawodnych polskich artystów, wśród których wystarczy wymienić m.in. Edytę Górniak, Zakopower czy Ryszarda Rynkowskiego. Można ich usłyszeć na płycie "Białanie", która nakładem Agory trafi na rynek przed tegorocznymi świętami.– "Białanie" to jest stan przeżywania świąt Bożego Narodzenia, oczywiście białych, bo takie są w górach, bo takie pamiętamy z dzieciństwa. Od zawsze wiedziałem, że tę piosenkę musi zaśpiewać Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołem Zakopower. Muzykę napisał Mateusz Pospieszalski – mówi Jacek Cygan.Tytułowy utwór to osobista odpowiedź tekściarza na chyba najbardziej znaną "christmasową" piosenkę świata – "Last Christmas".– Staliśmy się wielką Ameryką, choć pewnie jesteśmy nawet wierniejsi tym amerykańskim świątecznym piosenkom niż sami Amerykanie. Pragnę powiedzieć, że to "Białanie" jest moją osobistą odpowiedzią na "White Christmas" – mówi Jacek Cygan. – Nie jesteśmy gorsi. A jeśli słuchacze i oczywiście stacje radiowe polubią te piosenki, będę szczęśliwy – zapowiada.Święta jako mentalny powrót w przeszłość do czasów dzieciństwa to również ważny motyw pojawiający się na płycie.– W Niwce, dzielnicy Sosnowca, gdzie się urodziłem i wychowałem, moje okna wychodziły na komórki z węglem i gołębniki. To był taki pejzaż jak na Śląsku – opowiada Cygan. – Zawsze chciałem napisać o tych starszych Ślązaczkach, które na Giszowcu, Nikiszu i w innych starych osiedlach codziennie pucują do czysta swoje okna. O tym legendarnym przywiązaniu do tradycji i o tym "Dzieciątku z węgla".Z całą pewnością można stwierdzić, że to płyta bardzo polska i niezwykle regionalna. Usłyszymy na niej Śląsk, Podhale, a także łemkowskie tradycje. Bo w końcu przy wigilijnym stole znajdzie się miejsce dla każdego.