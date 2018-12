Chajzer znów to zrobił! "Nieprawdopodobny odzew" wielkich marek na apel prezentera

Filip Chajzer znów skutecznie zorganizował pomoc dla Powstańców. Tym razem chodzi o wigilijne paczki. • Fot. Facebook / Filip Chajzer

inęło zaledwie kilka godzin, od kiedy Filip Chajzer zaapelował do marketingu małych, średnich i dużych sieci handlowych o pomoc w organizacji Wigilii dla Powstańców Warszawskich. Odzew był natychmiastowy.Filip Chajzer zaapelował na Facebooku do działów marketingu najpopularniejszych sieci handlowych. "Potrzebujemy od 200 do 800 jednakowych paczek (zależy to od państwa hojności). Na samej wigilii będzie ok 150 Powstańców, resztę rozwiozą wolontariusze"– napisał prezenter w poście.Minęły zaledwie cztery godziny od pierwszego wpisu, a Chajzer napisał o "nieprawdopodobnym odzewie". "Do pomocy zgłosiły się między innymi - ŻABKA - mały wielki sklep, Biedronka, Auchan, Top Market, myTaxi - Aplikacja Taxi" – podał prezenter TVN. I zgodnie z tym, co wcześniej obiecał, potwierdził, że zostanie kasjerem w kilku sieciach.O Filipie Chajzerze głośno było ostatnio w kontekście niefortunnego zachowania w programie TVN "Ameryka Express". Prezenter stacji rzucił dziennikarkę Helenę Łygas "na pożarcie" hejterom, bo skrytykowała jego i innych celebrytów w programie.Chajzer w "Ameryka Express" rzucił się do całowania obcej i ewidentnie niechętnej kobiety na ulicach Limy w Peru, co Łygas przedstawiła w artykule jako molestowanie seksualne kobiet.