Delikatnie spada PiS, nieco wzrasta PO. CBOS opublikował swój nowy sondaż

Platforma Obywatelska cieszy się rosnącym poparciem Polaków. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

eśli wierzyć sondażowi CBOS, Zjednoczona Prawica straciła jeden punkt procentowy poparcia, ale wciąż najwięcej Polaków zagłosowałoby na formację Jarosława Kaczyńskiego. Rośnie jednak poparcie dla PO. Oprócz tych partii w Sejmie znalazłyby się jeszcze tylko dwie inne.Tak dobrych notowań w sondażu opublikowanym przez CBOS partia Grzegorza Schetyny nie miała od dawna. Według rządowej fundacji podlegającej ustawowemu nadzorowi premiera, na Platformę Obywatelską zagłosowałoby około 24 proc. badanych. To o trzy punkty procentowe więcej niż w badaniu przygotowanym miesiąc temu.Z kolei powodów do radości nie ma Jarosław Kaczyński i jego ekipa. Zjednoczona Prawica co prawda wciąż jest najpopularniejsza wśród Polaków, ale poparcie dla bloku PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia spadło o jeden punkt procentowy i wynosi 41 proc.Według CBOS, do parlamentu weszłyby jeszcze tylko PSL i Kukiz'15. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza zagłosowałoby 7 proc. badanych, a na ekipę Pawła Kukiza 5 proc. Poza parlamentem znalazłyby się połykana właśnie przez PO Nowoczesna , a także partie lewicowe, jak SLD czy Razem.źródło: CBOS