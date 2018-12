Kaczyński kazał PiS-owcom przeczytać pewne książki. Autorem... niemiecki socjolog

Jarosław Kaczyński namawiał PiS-owców do czytania niemieckich książek. • Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

e słowa Jarosława Kaczyńskiego miały być zastrzeżone wyłącznie dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Media dotarły jednak do tego, co prezes PiS mówił do swoich działaczy, gdy media opuściły już spotkanie w Jachrance. Okazuje się, że Kaczyński kazał swoim ludziom przeczytać prace niemieckiego socjologa."Kazał posłom czytać niemieckiego socjologa Maxa Webera i jego rozważania o etyce odpowiedzialności, która powinna obowiązywać w polityce. Bo polityk nie może się kierować moralnością, ale odpowiedzialnością, i przewidywać konsekwencje swoich decyzji. A te – zdaniem Kaczyńskiego – są oczywiste" – czytamy w tekście Dominiki Wielowieyskiej, który ukazał się w niedzielę w "Gazecie Wyborczej".Max Weber był wybitnym niemieckim prawnikiem i socjologiem, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Jego najsłynniejszymi dziełami o silnym znaczeniu politycznym był cykle esejów "Etyka protestancka a duch kapitalizmu" oraz "Polityka jako zawód i powołanie".Jak pisaliśmy wcześniej, Kaczyński polecił również swoim politykom , by uważniej dbali o to, co mówią lub piszą w mediach społecznościowych. "(Prezes – przyp.red.) poruszył też temat dyscypliny medialnej, aby powstrzymać się od kontrowersyjnych wypowiedzi. Uważać na to co się pisze w internecie, czy co się mówi w mediach" – powiedział polityk PiS w rozmowie z PAP.Źródło: "Gazeta Wyborcza"