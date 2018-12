May przekłada głosowanie w sprawie Brexitu. Szuka głosów poparcia w parlamencie

Theresa May przełożyła głosowanie umowy z Unią Europejską na temat warunków Brexitu. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

e wtorek w brytyjskim parlamencie miało się odbyć głosowanie w sprawie Brexitu. Już wiadomo, że zostało przełożone, poinformowała o tym premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Na razie nie podano nowego terminu.Theresa May wynegocjowała warunki Brexitu z Unią Europejską i we wtorek brytyjski parlament miał głosować za przyjęciem lub odrzuceniem wynegocjowanej umowy. Nic takiego jednak się nie stanie, o czym poinformowała sama premier. Podczas swojego wystąpienia w parlamencie premier nie podała jednak nowego terminu głosowania.Głosowanie zostało przełożone, bo - jak sama premier May stwierdziła - umowa nie zostałaby przegłosowana przez parlament. Przeciwni są labourzyści, liberalni demokraci i szkoccy nacjonaliści. Co właściwie nie jest niczym nowym. Problem w tym, że przeciwnych jest też wielu członków Partii Konserwatywnej.Część polityków domaga się renegocjacji umowy. Taką możliwość stanowczo odrzuca jednak Donald Tusk , o czym przewodniczący Rady Europejskiej napisał już na Twitterze.