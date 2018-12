Historyczny moment. NASA pokazała niezwykłe zdjęcie: na Marsie jest polska flaga

Polska flaga trafiła na Marsa. • Fot. Twitter / @astronika_space

merykańska agencja kosmiczna opublikowała zdjęcia przesłane przez bezzałogową sondę InSight. Na niektórych z nich widać polską flagę, która jest umieszczona na tabliczce na zewnętrznej powłoce lądownika.NASA podała, że zdjęcia zostały wykonane 9 grudnia, więc są dość świeże. Polska flaga znajduje się pośród kilku innych flag należących do państw biorących udział w projekcie: choćby Francji, Niemiec, Japonii, Kanady czy oczywiście USA.Flaga jest widoczna na powyższym zdjęciu. Na wszelki wypadek jeszcze przybliżenie. Widać ją między flagami japońską i brytyjską:Skąd w ogóle wzięły się na czerwonej planecie nasze barwy? W misji NASA InSight wykorzystywany jest polski mechanizm napędowy do urządzenia "Kret HP3". Zaprojektowano go w polskiej firmie Astronika. Dzięki niemu sonda wkopie się aż pięć metrów w głąb powierzchni Marsa. Nie udało się to nikomu wcześniej.Sonda wylądowała na Marsie 26 listopada po półrocznym locie. Misja NASA InSight ma potrwać około dwóch lat. Polski mechanizm powinien rozpocząć pracę w styczniu 2019 roku.