"Polsat złożył ciekawszą propozycję". Maryla Rodowicz w tym roku nie weźmie udziału w Sylwestrze TVP

Maryla Rodowicz zaśpiewała w duecie z Zenkiem Martyniukiem podczas Sylwestra w Zakopanem w 2016 roku. • Fot. Kadr z YouTube/itvp

Poziom artystyczny Sylwestra zawsze był ,,średni". Chodziło zawsze o zabawę w towarzystwie tzw. ,,medialnych gwiazd". Niestety dla TVP, w tym roku te największe - Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz wystąpią w Katowicach w Polsacie. Słabo, @KurskiPL. — Łukasz1a (@lukasz1a1a) December 10, 2018

#Polsat zaczyna podbierać artystów od @TVP. Na Sylwestrze na Stadionie Śląskim mają wystąpić Sławomir, Maryla Rodowicz oraz Michał Szpak. — Adrian H. (@Frontowiec2) December 6, 2018

rzy razy w poprzednich latach brała udział w Sylwestrze TVP. Odkąd prezes Jacek Kurski przeniósł imprezę do Zakopanego, stała się niemal jego twarzą. Raz śpiewała w duecie z Zenkiem Martyniukiem i już samo to było wydarzeniem. Ale w tym roku Maryli Rodowicz w Zakopanem nie będzie. Wybrała Chorzów i Polsat, co zaskoczyło niektórych widzów. – Ja gram wszędzie – odpowiada naTemat.Podczas pierwszego Sylwestra TVP w Zakopanem 2016/2017 wszyscy czekali na jej występ z Zenkiem Martyniukiem. Królowa polskiej piosenki i król disco-polo zaśpiewali jego wielki hit "Przez twe oczy zielone", ulubioną piosenkę prezesa TVP. Widzowie przed telewizorami szybko wychwycili, że Jacek Kurski tańczył pod sceną i klaskał w rytm muzyki. Rok później śpiewała w duecie z Michałem Szpakiem swój przebój "Ale to już było". –Zachowaliśmy to co najlepsze, a oprócz tego mamy całą plejadę fantastycznych nowych gości wśród wykonawców – cieszył się szef TVP jeszcze przed imprezą.W tym roku, jak się okazuje, ani Maryla Rodowicz, ani Michał Szpak nie pojawią się na Sylwestrze TVP. Nie będzie również Sławomira, który był gwiazdą w Zakopanem. Cała trójka wystąpi za to w Chorzowie , podczas imprezy Polsatu.Niektórzy widzowie są zaskoczeni. "Maryla nie w TVP? Normalnie szok" – zauważył jeden z nich na Facebooku.Dlaczego taka zmiana? Maryla Rodowicz występowała z TVP od 2105 roku – najpierw we Wrocławiu , potem w Zakopanem.– Przez ostatnie dwa lata śpiewałam podczas Sylwestra TVP w Zakopanem, bo taka była propozycja. Ale wcześniej wielokrotnie grałam z Polsatem i teraz otrzymałam propozycję od tej stacji. Była bardzo interesująca programowo i się dogadaliśmy – mówi naTemat artystka.Propozycja pojawiła się w październiku. Jak mówi Maryla Rodowicz TVP również się zgłosił, ale oferta Polsatu była ciekawsza. – Współpracuję z każdą stacją. Dzień po świętach Bożego Narodzenia lecę do Poznania. Tam odbędzie się koncert 100 lat niepodległości, który będzie transmitować TVN. Gram wszędzie – odpowiada.Co powiedziałaby publiczności, która ostatnio bardziej może ją kojarzyć z TVP i Jackiem Kurskim? – Nie wydaje mi się, bym była tak kojarzona. Przez to, że trzy lata pod rząd grałam z TVP nie oznacza, że nie jestem otwarta na inne propozycje. Wręcz przeciwnie. Artysta gra tam, gdzie dostaje dobre warunki, gdzie pada dobra propozycja – mówi.Nie chce zdradzić żadnych szczegółów, czego możemy oczekiwać. Pytam o strój . – Stroje, bo to będzie kilka kostiumów. Szyją się i już się na nie cieszę – odpowiada artystka.Nie wyklucza, że jeśli za rok propozycja TVP będzie ciekawa, znów zobaczymy ją na imprezie sylwestrowej tej stacji.