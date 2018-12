Media pomyliły się ws. rzekomej śmierci Romualda Dębskiego. Profesor leży w szpitalu i walczy o życie

Prof. Romuald Dębski trafił w ciężkim stanie do szpitala. Na Twitterze Kaja godeł już złożyła kondolencje rodzinie. • Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta

zęść mediów podała we wtorek wieczorem informację, że w wieku 62 lat zmarł prof. Romuald Dębski, jeden z najlepszych ginekologów w kraju. W rzeczywistości profesor żyje. To jednak prawda, że trafił do szpitala, a jego stan jest poważny. Romuald Dębski dał się poznać jako lekarz, którzy zawsze stawał po stronie kobiety. Szczególnie ostatnio, w trudnych dla Polek czasach. – Ja też wolę przyjmować poród różowego, pięknego bobasa. Aborcja to naprawdę jest obrzydliwa rzecz. Ale powinienem być z pacjentką na dobre i na złe – mówił w jednym z wywiadów.Ginekolog zgadza się z tezą, że życie ludzkie zaczyna się z chwilą zapłodnienia komórki jajowej. Jednak podkreśla, iż do pewnego momentu jest to życie zależne od organizmu matki. Jeśli ciąża zagrażała życiu kobiety, prof. Dębski nie wahał się podjąć decyzji o aborcji.Taka postawa sprawiła, że był wielokrotnie krytykowany przez środowiska prawicowe. Trafił między innymi na "Medyczną listę hańby" przygotowaną przez Tomasza Terlikowskiego