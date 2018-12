Zmarł profesor Romuald Dębski. Był jednym z najlepszych ginekologów w kraju

Prof. Romuald Dębski zmarł w wieku 62 lat. • Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta

rof. Romuald Dębski, jeden z najlepszych ginekologów w kraju, nie żyje. Zmarł w wieku 62 lat po kilkudniowej walce o życie w szpitalu. O śmierci profesora poinformował w czwartek rano Szpital Praski w Warszawie."Z głębokim żalem żegnamy prof. Romualda Dębskiego wybitnego ginekologa, humanistę, przyjaciela naszego szpitala" - poinformował na Facebooku Szpital Praski w Warszawie. Prof. Dębski miał 62 lata."Zmarł prof. Dębski. Polska straciła prawdziwego przyjaciela kobiet. Żegnaj Romualdzie" – napisała na Twitterze Joanna Senyszyn.Media już 11 grudnia informowały o śmierci prof. Romualda Dębskiego , powołując się na niesprawdzone informacje. W rzeczywistości stan jednego z najlepszych polskich ginekologów był bardzo ciężki."Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Kochane Pacjentki, Profesor Dębski jest w szpitalu, walczy o życie. Dziękujemy za słowa wsparcia, które dostajemy zewsząd, ogromnie dużo dla nas znaczą. Profesor nie wierzył w cuda. On je po prostu robił. Wierzymy, ze taki cud przydarzy się i jemu. W pełni na to zasłużył" – informowała na Facebooku Marzena Dębska wraz z zespołem Dębski Clinic. Niestety, nie udało się uratować prof. Dębskiego.Prof. Dębski ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. Był kierownikiem Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie i autorem ponad 100 publikacji. Nie popierał aborcji, ale twierdził, że dopóki nie jest zakazana, będzie trzymał się prawa – Podpisuję się pod wnioskami rodziców, którzy występują z prośbą o to, żeby zakończyć przedwcześnie ciążę, bo nie czują się na siłach, żeby doczekać, aż urodzi się dziecko, które umrze w ciągu 15 minut po porodzie, albo tym bardziej, urodzi się dziecko, które będzie mogło żyć wiele lat, tylko że będzie totalnie niepełnosprawne i będzie stanowiło obciążenie – mówił w wywiadzie dla TVN24.