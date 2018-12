Kilkukilometrowy korek na A2 w stronę Warszawy! Polscy rolnicy w "żółtych kamizelkach"

Na wysokości Brwinowa utworzył się korek w stronę Warszawy. To efekt strajku rolników. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

a autostradzie A2 na wysokości Brwinowa utworzył się potężny korek w kierunku Warszawy. To efekt protestu rolników. Akcja była niezapowiedziana. Grupa osób w żółtych kamizelkach zablokowała przejazd przy niedziałających bramkach. Policja legitymuje uczestników akcji i ustala, kto jest organizatorem."Utrudnienie na A2 odcinek Łódź – Warszawa przed węzłem Pruszków. Protest społeczny, autostrada w kierunku Warszawy zablokowana" – podaje GDDKiA.Protest nie jest zarejestrowany, policja apeluje do kierowców o korzystanie z objazdów.Na razie nie wiadomo konkretnie, o co chodzi protestującym. Ogólnie mowa jest o tym, że akcja ma zwrócić uwagę na problemy polskiego rolnictwa, m.in. niskie ceny skupu.– Grupa około stu osób blokuje drogę w kierunku Warszawy. Kierowcy są informowani o utrudnieniu już w Strykowie. Otwarto bramki w Brwinowie, żeby rozładować zator - zaznaczyła w rozmowie z PAP Weronika Aleksandrowicz z GDDKiA.Źródło: tvnwarszawa.pl