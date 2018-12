Kuriozalne słowa Morawieckiego o Okrągłym Stole. Pół roku temu mówił o "przytuleniu do komunistów"

Mateusz Morawiecki zadeklarował, że chce wspólnie z opozycją świętować rocznicę Okrągłego Stołu. Na zdjęciu z Jadwigą Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ateusz Morawiecki próbował pokazać w Sejmie nową, bardziej umiarkowaną twarz PiS. Namawiał opozycję, by wspólnie świętować ważne dla Polski rocznice, między innymi przypadającą w przyszłym roku 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu.– Byłem przeciw Okrągłemu Stołowi, ale będę świętował jego 30. rocznicę – powiedział w Sejmie premier w pojednawczym tonie. Poza tym namawiał opozycję, by wspólnie celebrować wejście do NATO i Unii Europejskiej.Ta deklaracja może zaskakiwać i to mocno. Jeszcze w połowie roku Morawiecki wskazywał na minusy porozumienia w Magdalence – Nomenklatura się wtedy uwłaszczyła, że nastąpiła w dużym stopniu kooptacja, czyli przytulenie części elit solidarnościowych do tej części komunistycznej, no i historia Polski się potoczyła tak, jak się potoczyła – powiedział w 29. rocznicę Okrągłego Stołu.Jak wtedy przekonywał, jego poglądy ewoluowały. – (…) uważałem, że tamte ćwierć–wolne wybory to coś za mało, że trzeba iść za ciosem, byłem radykalnie antykomunistyczny, niepodległościowy, byłem o te prawie 30 lat młodszy – twierdził.Przemówienie, którym Morawiecki zaskoczył opozycję prośbą o wotum zaufania, było naszpikowane pojednawczymi gestami. Premier zaproponował opozycji budowę nowej wspaniałej zmiany . Jednocześnie co i rusz wbijał jej szpilę, zarzucając jej na przykład "donoszenie" zagranicą na polski rząd.Pojednawcze akcenty służą zapewne próbie pozyskania nowych umiarkowanych wyborców, co może okazać się niezbędne w kontekście zbliżających się wyborów do europarlamentu i krajowych do Sejmu i Senatu.