Korwin-Piotrowska po 12 latach odchodzi z TVN. "Nie skaczę w próżnię"

Karolina Korwin-Piotrowska po 12 latach odchodzi z TVN. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

arolina-Korwin Piotrowska po dwunastu latach rozstaje się z Grupą TVN. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie pracować, ale w rozmowie z Wirtualnymi Mediami potwierdza, że ma już pewne propozycje."Z dniem 31 grudnia tego roku kończy się moja 12-letnia historia związana z TVN. To był dobry i pracowity czas. Trzeba jednak iść dalej, tym bardziej, że świat od jakiegoś czasu intensywnie wzywa, grzechem byłoby być głuchym na to wołanie" – napisała Korwin-Piotrowska na Instagramie."Idę spełniać marzenia. Polecam! Mam do zrobienia jeszcze wiele rzeczy i do przeżycia wiele – dodała dziennikarka. Co to oznacza? – Na pewno nie skaczę w próżnię, miałam od jakiegoś czasu bardzo ciekawe, konkretne propozycje zawodowe spoza TVN – powiedziała Wirtualnym Mediom Ostatnio Piotrowska prowadziła "DKF" w TVN Fabuła i showbiznesową "#Sława" w TVN Style. W tej samej stacji prowadziła "Magiel towarzyski", którego produkcję zakończono w maju. Nadal będzie prowadziła audycje w Antyradiu.To Korwin-Piotrowska sama zdecydowała o rozstaniu z TVN. Kierownictwo TVN Style chciało kontynuacji współpracy. – Grupa TVN jest otwarta na współpracę, jeśli taka będzie wola dziennikarki – poinformowało WM biuro prasowe TVN.Dziennikarka dała się też poznać postami w mediach społecznościowych, które dotyczyły bieżącej rzeczywistości politycznej czy kulturalnej. Często budziły kontrowersje, zdarzały się także groźby. W pewnym momencie Korwin-Piotrowska nie wytrzymała i opublikowała dane hejtera , który wulgarnie się do niej zwracał.źródło: Wirtualne Media