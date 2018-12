"Podkradają nam artystów". Kurski zaskakująco wybrnął z zamieszania ze Sławomirem

Jacek Kurski jest dumny z obsady Sylwestra z Dwójką. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

– Cieszę się, że mamy świetnego sylwestra. Inni podkradają nam artystów. Ale nas nie dogonią. Mamy wspaniałego sylwestra – powiedział Jacek Kurski. Odniósł się w ten sposób do tego, że Sławomir, główna gwiazda sylwestra w TVP, prosto z Zakopanego uda się helikopterem na Stadion Śląski w Chorzowie. Wystąpi tam na sylwestrze Polsatu.Brak Sławomira w dalszej części "Sylwestra z Dwójką" ma zrekompensować impreza naszpikowana innymi gwiazdami. Wymieńmy tylko: Modern Talking, Boys, Margaret, Weekend czy Golec uOrkiestrę. Uff.Jacek Kurski jest dumny z obsady "Sylwestra z Dwójką". – Cieszę się, że zbliża się ten wspaniały sylwester. Moim marzeniem było, aby telewizja tworzyła dobre formaty i tworzy. Takim formatem jest "Sylwester Marzeń z Dwójką". (...) Cała Polska chce spędzać sylwestra w Zakopanem, dlatego, postanowiłem spełnić to marzenie – powiedział szef TVP.– Plejada polskich i zagranicznych gwiazd. W zeszłym roku pobiliśmy rekord oglądalności. Rozbiliśmy bank. Sprawdziliśmy i rekord padł podczas występu Zenka Martyniuka! Dlaczego nie ma Fonsiego ? Bo nie było w tym roku takiego wokalisty, który miałyby 5 mld odtworzeń na YouTube. Ale mamy Roksanę Węgiel – dodał.Kurski ogłosił niedawno jeszcze jedną gwiazdę sylwestra TVP w Zakopanem, co pokazywało, że umie kuć żelazo, póki gorące. To młodziutka Roksana Węgiel , która kilka dni temu wygrała dziecięcą Eurowizję.źródło: Wirtualne Media , " Super Express