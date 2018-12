Oburzenie po ujawnieniu planów Trzaskowskiego. Nowy prezydent chce znieść ważną ulgę

Czy Rafał Trzaskowski planuje zmiany w ulgach dot. praw własności w Warszawie? • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rawica podniosła alarm po ostatnim posiedzeniu Rady Warszawy. A wszystko przez to, że jeden z blisko związanych z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim radnych ujawnił projekt uchwały, która miałaby poważnie namieszać w finansach wielu warszawiaków.Od samego początku Rafał Trzaskowski musiał mieć się na baczności. Po wygraniu fotela prezydenta Warszawy w rywalizacji z Patrykiem Jakim wiedział, że będzie bacznie obserwowany przez samorządowców z PiS i media.Nic dziwnego więc, że po ostatniej sesji Rady Warszawy prawica donosi o skandalu związanym z działaniem Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o projekt uchwały, którą na sesji miał zaprezentować "jeden z ludzi" prezydenta Warszawy. Poinformowali o niej na Twitterze samorządowcy PiS Maciej Binkowski i Jacek Ozdoba.Chodzi o aktualne przepisy użytkowania prawa wieczystego. Obecnie, gdy osoba posiadała w użytkowaniu wieczystym nieruchomości pod zabudowę mieszkalną w Warszawie i chciała zmienić to użytkowanie na prawo własności, dostawała ulgę. Wynosiła ona 99 proc. Uchwała, o której mowa miałaby ją znieść. Według Oliwera Kubickiego to koszt 1,7 mld złotych.Na razie Rafał Trzaskowski nie odniósł się do tej sprawy. W środę zainaugurował inny projekt, który dotyczy miejskiej komunikacji w Warszawie i walczy z dyskryminacją – Tramwaj Różnorodności. Przypomnijmy, że prawica krytykowała Trzaskowskiego za jego decyzję dotyczącą odwołania pokazu sztucznych ogni w sylwestra. Zastąpi go pokaz laserów.