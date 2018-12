Kancelaria Senatu zamówiła portret za prawie 8 tysięcy. Jest na nim... Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski doczekał się własnego portretu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ancelaria Senatu zamówił wizerunek marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego – podaje "Super Express". Namalowanie portretu miało kosztować 7700 zł.Po co taki obraz? Jak poinformowało tabloid biuro prasowe Senatu, obraz powstał i od razu trafił do… Archiwum Senatu. Będzie tam do końca obecnej kadencji. Potem tradycyjnie trafi do galerii portretów byłych marszałków izby.Są jednak wątpliwości co do ceny dzieła. – Ponad 7 tys. za portret to jednak dużo. Pytanie, po co on, skoro PiS liczy, że przyszłej kadencji też będzie mieć marszałka. A jeżeli pan marszałek tak bardzo chciał mieć portret, może powinien zapłacić z własnej kieszeni – skomentował wysoką cenę obrazu Piotr Apel z Kukiz'15.Kancelaria ponadto obraz ukrywa, choć w praktyce można go zobaczyć w tabloidzie.Sam Karczewski znalazł się niedawno ponownie pod ostrzałem za nazwanie w przed dwa laty Aleksandra Łukaszenki "ciepłym człowiekiem". Dlaczego teraz? Bo wyjaśnił te słowa – i samo tłumaczenie tych słów było chyba jeszcze gorsze źródło: Super Express