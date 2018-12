Są pierwsze ustalenia ws. zbrodni w Ciecierzynie. Noworodki umierały w okrutny sposób

Są pierwsze ustalenia w sprawie znalezionych ciał noworodków w Ciecierzynie. • Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta (Zdjęcie jest ilustracją do tekstu)

apływają kolejne makabryczne ustalenia dotyczące znalezionych zwłok noworodków na posesji jednego z domów w Ciecierzynie. Wstępnie ustalono, jak zginęła dwójka z czwórki znalezionych dzieci. Według relacji RMF FM w sprawie zatrzymano 27-letnią matkę noworodków. Usłyszała już zarzut morderstwa.Policja odkryła szczątki pierwszego dziecka w środę . Sprawa wyszła na jaw dzięki pracownikom opieki społecznej, którzy zauważyli, że 27-latka jest w ciąży, ale nie była widziana później z dzieckiem. Kobieta zaprzeczała, by była w ciąży, ale pracownicy opieki mimo to powiadomili policję.Kobieta podczas przesłuchania powiedziała, że urodziła żywe dziecko, które spaliła w piecu. Następnie wskazała miejsca, gdzie znaleziono ciała trzech innych noworodków. Usłyszała zarzut zabójstwa, ale nie przyznała się do winy.Jak podaje RMF FM , policjanci znaleźli we wskazanych przez kobietę miejscach ciała pozostałej trójki dzieci. Ustalono wstępnie, że po urodzeniu drugiego z nich – dziewczynki – kobieta wsadziła ją do reklamówki. Noworodek udusił się.Dziś przed południem sąd ma postanowić o tymczasowym aresztowaniu 27-latki. Prokuratura na razie nie wypowiada się w sprawie śmierci pozostałych noworodków. Nie wiadomo także, czy inne osoby, w tym mąż kobiety, miały związek z tą sprawą.Źródło: RMF FM