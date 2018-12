Tchórzewski blisko odstrzału. Problem podwyżek cen prądu najwyraźniej przerósł ministra

Czy dni Tchórzewskiego w rządzie Morawieckiego zostały już policzone? • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Z

amieszanie związane z podwyżką cen prądu w 2019 roku poważnie nadszarpnęło opinię o ministrze energii Krzysztofie Tchórzewskim. Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" jego notowania w rządzie Morawieckiego spadły do tego stopnia, że może stracić swoją posadę w resorcie energii.Widmo podwyżek cen prądu w 2019 roku stało się ostatnio koszmarem członków rządu Mateusza Morawieckiego. Wiedzieli, że jeśli do nich dojdzie, to PiS straci kolejne punkty procentowe w sondażach, jakże ważne w roku wyborczym.Ale nie pomagał im w tym od początku minister energii Krzysztof Tchórzewski , który wysyłał sprzeczne komunikaty dotyczące podwyżek. Raz miały być, raz nie. Polska miała odstępować od węgla, by potem znowu się głównie na nim opierać i likwidować farmy wiatrowe To chwiejne stanowisko resortu i zamęt miały przekonać polityków PiS do zastanowienia sie nad przyszłością Tchórzewskiego w resorcie energii. Jak podaje " Rzeczpospolita ", nieoficjalnie mówi się o dymisji ministra. Zmiana może nastąpić w przeciągu paru kolejnych miesięcy.– Minister Tchórzewski jest w poważnych opałach. Czy tym razem wyjdzie z opresji? Teraz może być inaczej – mówi gazecie wysokiej rangi przedstawiciel rządu.Decyzja jeszcze nie zapadła. W kuluarach rządowych mówi się o potencjalnych następcach Tchórzewskiego. Wymienia się cztery nazwiska: ministra Piotra Naimskiego (pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej), minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, Marcina Roszkowskiego, prezesa Instytutu Jagiellońskiego, i senatora PiS Adama Gawędy.Źródło: " Rzeczpospolita