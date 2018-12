Poznaliśmy oficjalną nazwę nowego ruchu Biedronia. Wiemy, kiedy przedstawi jego postulaty

Wkrótce pojawią się konkrety dotyczące partii Roberta Biedronia. • Fot. Jędrzej Nowicki / Agencja Gazeta

d dłuższego czasu głównym zarzutem wobec Roberta Biedronia jest to, że nie przedstawił Polakom żadnych konkretów dotyczących swojego politycznego projektu. Ma się to skończyć w lutym, kiedy poznamy pierwsze postulaty programu ruchu Biedronia – pisze "Rzeczpospolita". Ponadto już teraz najprawdopodobniej znamy oficjalną nazwę partii.Według ustaleń " Rzeczpospolitej " nowe ugrupowanie, tworzone przez byłego prezydenta Słupska, będzie nosiło nazwę "Umowa Roberta Biedronia". Polityk planuje także konwencję 3 lutego w warszawskim Torwarze, na którą przyjechać mają wszyscy przedstawiciele lokalnych struktur. Za ich budowę odpowiada były polityk SLD Krzysztof Gawkowski.Gazeta dotarła też do zarysu postulatów, jakie ma zawierać program ruchu Roberta Biedronia . Mają być one uniwersalne, ponadpartyjne i dotyczyć trzech głównych tematów: wolności, solidarności i dobrze zarządzanego państwa.Z kolei Biedroń w trakcie lutowego wystąpienia przed członkami jego ruchu ma mówić głównie "o potrzebie zakończenia wojny polsko-polskiej i przekonywać, że nie jest to wojna ludzi, lecz wojna 'dwóch starych partii'".Dodajmy jednak, że ustalenia "Rzeczpospolitej" dot. nazwy partii Biedronia nie zgadzają się z tym, co pisał niedawno portal Onet.pl . Dziennikarze tego drugiego medium ustalili, że były prezydent Słupska nazwie swoje ugrupowanie "Kocham Polskę".Źródło: " Rzeczpospolita