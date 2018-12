Wielka ściema Roberta Biedronia. Wiemy, jak się nazywa jego partia!

WIelka ściema Roberta Biedronia? Okazuje się, że partia Kocham Polskę została zarejestrowana jeszcze w czerwcu. • Fot. Jędrzej Nowicki / Agencja Gazeta

obert Biedroń na każdym kroku potwierdza, że jego ruch dopiero się tworzy, że partia jeszcze nie ma nazwy, ale okazuje się, że to nie jest prawda. "Kocham Polskę" została zarejestrowana miesiąc wcześniej, niż pojawiły się pierwsze plotki na temat tego, że Biedroń chce partię zakładać.Gdyby spytać Roberta Biedronia o nazwę partii, usłyszymy, że jeszcze nic nie jest pewne, że pomysł na nowe ugrupowanie wciąż się rozwija, że wystartuje przed wyborami do europarlamentu. To wszystko jest... ściemą. Jak donosi Onet.pl, partia "Kocham Polskę" została przez współpracowników Biedronia zarejestrowana już pod koniec czerwca.Dlaczego tak? Można się tylko domyślać, że Biedroń nie chciał wyskakiwać jak królik z kapelusza przed wyborami samorządowymi, gdy wiadomym było, że startuje w wyborach i ubiega się o mandat radneg o Słupska.Wniosek o rejestrację partii złożyli Monika Gotlibowska, Sławomir Szymczak i Diana Agnieszka Mróz. Oni też tworzą zarząd krajowy "Kocham Polskę". Gotlibowską Biedroń przedstawia na Facebooku jako jedną ze swych najbliższych współpracowniczek. Podobnie ma się rzecz z Szymczakiem, z którym Biedroń zna się jeszcze z czasów Ruchu Palikota.Oficjalnie Robert Biedroń ma ogłosić powstanie swojej partii podczas zjazdu na warszawskim Torwarze w lutym przyszłego roku. Póki co sprzedaje koszulki i jeździ po Polsce spotykając się z wyborcami. Problem w tym, że partia formalnie istnieje już prawie od pół roku.źródło: Onet.pl