Ordo Iuris donosi do prokuratury ws. Euroweek. Poważny zarzut

Internauci publikują tego rodzaju zdjęcia. Mają być dowodem bliskich relacji wolontariuszy z młodymi Polkami. • Fot. Screen z Instagrama

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o analizie internetowych materiałów dot. przebiegu Euroweek Ordo Iuris kieruje do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – napisał na swoim Twitterze Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris.Temat Euroweek jest cały czas żywy w sieci. Na portalu Wykop.pl zdenerwowani Polacy publikują zdjęcia z warsztatów językowych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji z różnych części świata. Mają być one dowodem na rzekomo zbyt bliskie stosunki zagranicznych gości i uczestniczących w nich dziewczyn z Polski.Pomimo że w rozmowie z naTemat.pl prezes Euroweek stanowczo odpiera zarzuty internautów i uważa, że to "atak konkurencji", to sprawa zaczęła już żyć własnym życiem. Jej kolejną odsłoną ma być złożone w prokuraturze zawiadomienie autorstwa Ordo Iuris.Art. 200 Kodeksu karnego dotyczy obcowania płciowego z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym z kolei art. 200a dotyczy produkowania i utrwalania treści pornograficznych z osobami poniżej 15. roku życia. Za popełnienie każdego z nich grozi kara pozbawienia wolności.