"To jest obrzydliwe". Wpływowy związkowiec "Solidarności" i radny PiS broni Jankowskiego

Karol Guzikiewicz, na zdjęciu nad prałatem Jankowskim, broni księdza przez oskarżeniami. • Fot. Rafał Małko / Agencja Gazeta

omorski radny PiS i wiceszef stoczniowej "Solidarności" Karol Guzikiewicz odniósł się do zarzutów wobec ks. Jankowskiego. – Ksiądz ma duże zasługi dla Polski. Sprawa powinna być oczywiście wyjaśniona – powiedział w rozmowie z TVN24. Były ministrant Jankowskiego zamierza jednak bronić pamięci prałata.Karol Guzikiewicz apeluje ws. prałata Jankowskiego o spokój i krytycznie komentuje zachowanie pod parafią św. Brygidy , przypisując je lewicowym środowiskom, które atakują Kościół.– Nie podgrzewajmy atmosfery. To, co się dzieje pod kościołem świętej Brygidy, jest obrzydliwe. To atak środowisk lewicowych na Kościół – powiedział. Guzikiewicz pokreślił, że jako ministrant u Jankowskiego nigdy nie był świadkiem i nie słyszał o niestosownych zachowaniach prałata wobec chłopców. Głos w sprawie prałata Jankowskiego zabrał także abp. Sławoj Leszek Głódź . Jednak nie powiedział nic nowego w stosunku do oświadczenia gdańskiej kurii, która twierdziła, że artykuł prasowy to za mało, a ponadto w latach 2008-2018 nie zgłosiły się żadne ofiary księdza Jankowskiego.Reportaż "Dużego Formatu" ws. księdza Jankowskiego przerwał zmowę milczenia. Tak określiła to gdańska działaczka kulturalna Lidia Makowska, która twierdzi, że o gwałtach księdza Jankowskiego wiedziała już w 1993 r ., jednak zabrakło jej odwagi, by powiadomić organa ścigania. Zaczęły się zgłaszać kolejne ofiary , które miał molestować legendarny kapelan "Solidarności".źródło: TVN24