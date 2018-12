Zgłosiły się kolejne ofiary ks. Jankowskiego. To trzech chłopców z jego parafii

Do fundacji "Nie lękajcie się" zgłosiły się trzy ofiary księdza Jankowskiego. • Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta

D

o fundacji "Nie lękajcie się" zgłosiły się trzy kolejne ofiary księdza Jankowskiego. Opisują, jak duchowny się przy nich masturbował czy dotykał je w miejscach intymnych – ujawnił prezes fundacji Marek Lisiński w rozmowie z "Super Expressem".Mężczyźni zgłosili się zaraz po publikacji reportażu "Dużego Formatu". Jedna z ofiar jest spod Gdańska, pozostałe z Anglii i Niemiec. Opisały w liście do fundacji relacje z księdzem Jankowskim. Jak powiedział szef fundacji, ofiary księdza boją się ujawnić.Ksiądz się przy nich masturbował, molestował i dotykał w miejsca intymne . Trzech mężczyzn, którzy byli ofiarami księdza, na przełomie lat 80. i 90. miało po kilkanaście lat. Należeli do parafii św. Brygidy.Reportaż "Dużego Formatu" o domniemanych gwałtach i molestowaniu przerwał zmowę milczenia ws. prałata Jankowskiego w jego gdańskim środowisku.Wypowiedziała się między innymi Lidia Makowska, gdańska działaczka kulturalna . Jak stwierdziła na łamach Wirtualnej Polski, zachowanie księdza było "strasznie obleśne", a o jego gwałtach słyszała już w 1993 r., jednak zabrakło jej odwagi, by powiadomić organy ścigania.Bohaterka reportażu "Dużego Formatu" Barbara Borowiecka opowiedziała potem w TVN24 o drastycznych szczegółach zachowania prałata Jankowskiego . Równie wstrząsające wypowiedzi Borowieckiej zamieścił "Newsweek" . – Uciekałam przed nim, a on biegł za mną i w biegu się onanizował – powiedziała na łamach tygodnika.źródło: " Super Express