"Kroimy te śliwki?". Duda chciał zrobić świąteczne danie ze swojego domu, ale... ewidentnie nie znał przepisu

ndrzej Duda z okazji zbliżających się świąt przywdział świąteczny fartuch i trafił do kuchni w Pałacu Prezydenckim, gdzie powstało danie z jego rodzinnych stron. Z jednej strony nagranie, które trafiło do sieci, wyszło bardzo sympatycznie, a jedzenie wygląda apetycznie, ale z drugiej pan prezydent pokazał wszystkim, że na gotowaniu to za bardzo się nie zna.– Chciałem zrobić takie danie, które zawsze jest u nas na wigilii. Kasza z suszonymi śliwkami, które tam należą do tradycji łąckiej (chodzi o śliwowicę – red.), jak wszyscy w Polsce wiedzą, i z suszonymi grzybami – powiedział Andrzej Duda.I skończyło się na tych chęciach, bo prezydent oczywiście danie przygotował, ale jeśli ktoś się spodziewał, że Duda wykaże się swoimi kulinarnymi umiejętnościami, to się musiał mocno zdziwić. Choć danie pochodzi z rodzinnego domu Andrzeja Dudy, głowa państwa nie miała zbytniego pojęcia o przygotowaniu go.Towarzyszący Dudzie kucharz Kancelarii Prezydenta błyskawicznie bowiem przejął kontrolę nad wydarzeniami i wydawał Dudzie kolejne polecenia. Oczywiście pozostaje szansa, że taka była konwencja nagrania, ale w pewnym momencie Duda zapytał wręcz: – Kroimy te śliwki?– Na razie nie – odpowiedział mu kucharz. W końcu Duda w trakcie krojenia grzybów przyznał wprost: – Moje dziewczyny, czyli Agata i Kinga, zawsze mnie proszą, żebym zrobił im jajecznicę, bo rzeczywiście ona mi dobrze wychodzi.Koniec końców kasza wyglądała jednak niezwykle smakowicie. I zgodnie ze sztuką wylądowała w kocu, gdzie nabierała smaku.