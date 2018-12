Błaszczak został zapytany o zmiany w rządzie. Bardziej wymijająco nie mógł odpowiedzieć

Mariusz Błaszczak dziwnie odpowiadał na pytania o rekonstrukcję rządu. • Zrzut ekranu z RMF FM / Rozmowa z 15.12.2019

d pewnego czasu mówi się o domniemanych planach rekonstrukcji rządu. O tę sprawę został zapytany także Mariusz Błaszczak na antenie RMF FM. Odpowiedź ministra nie mogła być chyba bardziej zawiła. Mariusz Błaszczak był gościem Krzysztofa Ziemca na antenie RMF FM . Ich rozmowa zboczyła na zmiany, którymi PiS planuje zaskoczyć wyborców. Dziennikarz zapytał ministra o nowe twarze w drużynie Morawieckiego. Mariusz Błaszczak odpowiadał jednak mało konkretnie.– Jesteśmy konsekwentni, działamy, rozwijamy bezpieczeństwo. To ważne, bo jeżeli nie byłoby bezpiecznie, to nie rozwijałaby się polska gospodarka – powiedział minister. Dziennikarz więc skonkretyzował, że chodziło mu o rekonstrukcję rządu . Ale szef MON dalej mówił swoje.– Ale my tylko jesteśmy konsekwentni. Udowadniamy, że można – mimo tych przeciwności – bo przecież te 250 miliardów złotych, które nie wpłynęło do budżetu za czasów rządu koalicji PO-PSL, wpłynęło do innych kieszeni. A nam zależy na tym, żeby te pieniądze zostawały w Polsce. Żeby były w Polsce... – kontynuował swój wywód Mariusz Błaszczak.Dziennikarz stwierdził więc, że rekonstrukcji chyba nie będzie, skoro minister ucieka od tematu. Błaszczak odpowiedział mu na to, że "mieli wniosek o wotum nieufności, ten wniosek przepadł". – Dwa dni wcześniej pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania. Wotum zaufania otrzymał, więc pracujemy – podkreślił.Przypomnijmy, że najbardziej zagrożony dymisją w rządzie Morawieckiego może być Krzysztof Tchórzewski, szef resortu energii . Politycy PiS mają być niezadowoleni z jego postawy i pracy wobec podwyżek cen prądu.Źródło: RMF FM