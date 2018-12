Sędziowie pokazali KRS co sądzą o zakazie koszulkowym. Wymyślili inny rodzaj "konstytucji"

Sędziowie stworzyli nowe koszulki z "konstytucją". • Fot. Twitter.com / MicWawrykiewicz

rajowa Rada Sądownictwa zakazała niedawno sędziom noszenia koszulek z napisem "konstytucja". Stwierdzono, że to manifest polityczny. W sobotę podczas II Kongresu Praw Obywatelskich w Warszawie grupa sędziów pokazała jak bardzo obchodzi ją zakaz KRS."Żadna uchwała upolitycznionej KRS nie zakaże nam stosowania konstytucji i nie zmusi nas do schowania jej w szafie" – powiedział w sobotę w Warszawie sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.Wraz ze swoimi znajomymi sędzinami i sędziami zorganizował happening przy okazji II Kongresu Praw Obywatelskich. Razem z nimi ubrał koszulkę z literą "K". Pozostali mieli t-shirty ze swoimi literami, które razem tworzyły napis "konstytucja".W taki sposób postanowili zaprotestować przeciwko zakazowi autorstwa KRS , która zabroniła sędziom nosić koszulki z napisem "konstytucja". Zdaniem rady to manifest polityczny.