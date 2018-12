Justyna Żyła śledzi poczynania Piotrka. Po raz pierwszy nazwała go w taki sposób

Justyna Żyła po raz kolejny zaskoczyła fanów. • Fot. Instagram.com / @justynazyla

iotr Żyła zajął w Engelbergu drugie miejsce. Cały konkurs oglądała Justyna Żyła, która udokumentowała ten fakt na swoim Instagramie w Instastories. Ale nie same zdjęcia są tu ciekawe, a ich opisy.Burzliwy rozwód i okres poprzedzający rozstanie wydają się już być przeszłością dla Justyny Żyły. Była żona Piotra Żyły wstawiła niedawno wymowne zdjęcie z córką podczas oglądania konkursu z udziałem skoczka. Opatrzyła je komentarzem, w którym pisała o przyjaźni z popularnym Wewiórem.Okazuje się, że to nie jedyny raz, kiedy Justyna śledzi poczynania swojego byłego męża. W sobotę także oglądała konkurs w Engelbergu, w którym Piotr Żyła zajął drugie miejsce . Kobieta postanowiła pochwalić się tym faktem na swoim Instastories.Szczególną uwagę zwraca opis tego zdjęcia. Żyła pisze w nim "Były, a Ty dalej się stresujesz, Brawo". To pierwszy raz, kiedy Justyna Żyła nazwała Piotrka "Byłym".Przypomnijmy, że w tym roku Piotr Żyła trzyma dobry poziom. To już czwarte podium w tym sezonie pucharu świata, które ląduje na koncie polskiego skoczka.