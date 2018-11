Justyna Żyła zaskoczyła swoich fanów kolejnym wpisem pod adresem męża. Tym razem jednak było pozytywnie. • Fot. Instagram.com/justynazyla

Bartosz Świderski

Śledząc ostatnie informacje na temat małżeństwa Piotrka i Justyny Żyłów widać same konfliktowe wpisy, w których jedna i druga strona "dogryza" sobie nawzajem. Ale w sobotę, po świetnym występie Piotrka Żyły w Kuusamo, na Instagramie jego żony pojawił się wymowny wpis. To przełom w ich relacjach.Od jakiegoś czasu Instagram Justyny Żyły opanowały zdjęcia z dziećmi oraz jej kulinarne dokonania. Ale nie zawsze tak było.Kilka miesięcy temu właśnie za pośrednictwem tego portalu społecznościowego Justyna poinformowała o kłopotach w jej małżeństwie ze skoczkiem Piotrem Żyłą. Po kilku postach wyjawiających kulisy ich związku i rozstania, okazało się, że Piotr ma nową partnerkę i wyprowadził się z domu. Justyna zaś wzięła udział w sesji do "Playboya" Do tej pory jednak posty Justyny pod adresem "Wewióra" były, ogólnie mówiąc, negatywne. Aż do sobotnich zawodów Pucharu Świata w Kuusamo, gdzie Piotrek zajął trzecie miejsce. Justyna Żyła wstawiła po zawodach zdjęcie córki, która stojąc obok telewizora wysyłała buziaka w kierunku ojca. Nazwała ją "córeczką tatusia" i stwierdziła, że w jej rodzinie też była taka osoba.Sam obrazek przedstawiający miłość córki do ojca nie był jednak tak wyjątkowy, jak dalsza część podpisu Justyny. Stwierdziła w nim, że "przychodzi taki moment gdy emocje opadają i uczysz się przyjaźni, która czasem jest ważniejsza niż inne uczucia i emocje". To może oznaczać, że konflikt w małżeństwie Żyłów osłabł, a ten wpis może być zapowiedzią pokojowego rozstania.