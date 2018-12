"Zimna Wojna" i Pawlikowski z europejskimi Oscarami! Joanna Kulig najlepszą aktorką w Europie

Paweł Pawlikowski najlepszym reżyserem w Europie w 2018 roku za film "Zimna Wojna". • Zrzut ekranu z europeanfilmawards.eu

aweł Pawlikowski ma powody do dumy. Jego "Zimna Wojna" najpierw dostała Europejską Nagrodę Filmową za scenariusz, a on sam został najlepszym reżyserem 2018 roku. Główna aktorka filmu – Joanna Kulig została wyróżniona przez Europejską Akademię Filmową tytułem Europejskiej Aktorki 2018. Wreszcie film otrzymał nagrodę dla najlepszego europejskiego filmu.Już po raz 31. organizowana jest gala Europejskiej Akademia Filmowej, na której wręczane są Europejskie Nagrody Filmowe, potocznie zwane "europejskimi Oscarami". W tym roku uroczystość w Sewilli otworzyła polska reżyserka Agnieszka Holland.Jednym z faworytów tegorocznej gali był film Pawła Pawlikowskiego " Zimna Wojna ". I rzeczywiście jako faworyt nie zawiódł. Pierwsza Europejska Nagroda Filmowa powędrowała do Pawlikowskiego za scenariusz " Zimnej Wojny ".Kolejną nagrodą, która trafiła na konto polskiej produkcji była statuetka dla Europejskiej Aktorki 2018. Została nią Joanna Kulig. Ale to nie był koniec nagród. Najlepszym reżyserem 2018 w Europie został Paweł Pawlikowski. Wreszcie jego film został uznany za najlepszy w Europie.Przypomnijmy, że wcześniej (16 listopada) Europejską Nagrodę Filmową za najlepszy montaż otrzymał Jarosław Kamiński za film "Zimna wojna".Podczas tegorocznej gali w Sewilli mieliśmy też jeszcze jeden polski nagrodzony akcent – Europejskim Pełnometrażowym Filmem Animowanym 2018 została polsko-hiszpańska produkcja "Jeszcze dzień życia" Raula de la Fuente i Damiana Nenowa.Czekamy na kolejne kategorie i nagrody.Źródło: Europejska Akademia Filmowa