Widzieliście ten strzał?! Nieprawdopodobny gol Milika dał zwycięstwo Napoli

rkadiusz Milik po raz kolejny został bohaterem całego Neapolu. Polak strzelił przepięknego gola z rzutu wolnego w 91. minucie meczu Cagliari – Napoli. Do tego momentu utrzymywał się bezbramkowy remis, więc Polak zapewnił swojej drużynie trzy punkty w trudnym meczu.To był już doliczony czas gry, a kilka metrów przed polem karnym został sfaulowany Dries Mertens. Po chwili do piłki podszedł Arkadiusz Milik. Wziął głęboki oddech i uderzył. Piłka przeleciała nad murem i wpadła do bramki przy prawym słupku. Bramkarz pomimo pięknej parady nie dał rady odbić tego uderzenia. Zresztą, to po prostu trzeba zobaczyć:Warto podkreślić, że Polak do rzutu wolnego podszedł w stylu… Roberta Lewandowskiego. Ich ruchy były bardzo podobne.Milik może tez mówić o szczęściu, że w tej 91. minucie ciągle był na boisku. Wcześniej Polak bowiem rozczarowywał, zwłaszcza w pierwszej połowie był jednym z najsłabszych na murawie.Dzięki wygranej Napoli z 36 punktami utrzymało się na drugim miejscu Serie A. Pierwszy jest – jak zawsze – Juventus, który ma osiem oczek więcej.