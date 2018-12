Justyna Żyła znowu atakuje – tym razem... teścia. "Szkoda, że moje dzieci mają tylko jednych dziadków"

Justyna Żyła jeszcze raz podsumowała relację z mężem. Tym razem dostało się także teściowi. • Fot. Instagram / Justyna Żyła

ydawało się, że medialne potyczki małżeństwo Justyny i Piotra Żyłów ma definitywnie za sobą. Justyna kibicowała Piotrowi podczas jego zmagań w Pucharze Świata. Teraz jednak znów najwyraźniej dało o sobie znać poczucie żalu.Już we wtorek wystartuje program Justyny Żyły pt. "Pierzemy brudy do czysta" w telewizji Active Family. Tymczasem małżonka skoczka, publikując promocyjne zdjęcie programu, jeszcze raz wróciła do swojej relacji z Piotrem i teściem. I nie jest to wypowiedź pozbawiona emocji.Żyła podkreśliła, że zawsze wspierała męża, nawet, gdy jego najbliższa osoba, jaką jest ojciec, mówiła mu "nie nadajesz się, nie umiesz skakać". "Nie rozmawiałam z teściem dobre dwa miesiące. W końcu ma swoją galerię pucharów Piotrka. Są ludzie równi i równiejsi. Szkoda, że moje dzieci mają tylko jednych dziadków" – napisała Justyna Żyła na Instagramie.Jak wynika jednak z dalszej treści postu, Piotr wciąż jest dla niej ważny. Jest jej jednak trudno z powodu tego, że zmienił partnerkę. "Piotr jest i będzie dla mnie i dzieci najważniejszą osobą na świecie. Jest mi naprawdę przykro czytając komentarze, posty i artykuły, zmienił partnerkę i lepiej skacze, dobrej nocy. Nie wszytko jest takie kolorowe, jak by miało być, a szkoda" – zakończyła.Podczas ostatnich występów Piotra Żyły w PŚ Justyna Żyła zwróciła się do męża słowem, jakiego wcześniej nie używała . "Były, a Ty dalej się stresujesz, Brawo". Chodzi, rzecz jasna, o słowo "Były".