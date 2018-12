PiS jest po prostu nie do zdarcia. Z sondażu wynika, że wygrają łatwo nawet te wybory, których się boją

Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje zdecydowaną przewagę nad Koalicją Obywatelską przed wyborami do europarlamentu - wynika z sondażu Oko.press. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ybory do europarlamentu miały być dla proeuropejskiej opozycji pierwszym krokiem do detronizacji PiS. Tym łatwiejszym, że partię Jarosława Kaczyńskiego duża część wyborców postrzega jako eurosceptyczną. Jak jednak wynika z najnowszego sondażu OKO.press, PiS trzyma się mocno na czele, nawet w kontekście najbliższych majowych wyborów.PiS może liczyć w sondażu OKO.press na niespełna 37 proc. poparcia, podczas gdy Koalicja Obywatelska na 26 proc. Czarnym koniem jest partia Roberta Biedronia – zbiera 8 proc. głosów. Na Kukiz'15 chce głosować ponad 6 proc. respondentów.Dalej są SLD i PSL – po 5 proc. poparcia. W sumie – jak zauważa OKO.press – cztery partie prodemokratyczne mogą uzbierać więcej niż PiS – bo 44 proc. Ale w takiej rozsypce trudno będzie im pokonać prawicę – konkluduje portal.Niedawny sondaż Pollstera także dał opozycji bardzo dobry wynik (50 proc.), o wiele lepszy niż PiS. Tyle że w jednym bloku znalazły się... PO, Nowoczesna, PSL-UED, SLD, Razem i Teraz. Trudno przypuszczać, by w rzeczywistości doszło do tak szerokiej wspólnej listy, poza tym poparcie w tak prosty sposób się nie sumuje.Sondażowy wynik humorystycznie skomentował Leszek Miller . "Gdyby dodać PiS byłoby 88 procent" – napisał były premier i nie trzeba nic do tego dodawać.źródło: OKO.press