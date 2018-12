Ależ hity w 1/8 finału Ligi Mistrzów! Lewandowski będzie miał twardy orzech do zgryzienia

Bayern Monachium trafił na Liverpool. • Fot. Instagram / Robert Lewandowski

Oto pełny zestaw par 1/8 Ligi Mistrzów:



Schalke - Manchester City



Atletico - Juventus



Manchester United - PSG



Tottenham - Borussia Dortmund



Olympique Lyon - FC Barcelona



AS Roma - FC Porto



Ajax - Real Madryt



Liverpool - Bayern Monachium





ozlosowano pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zdecydowanie najciekawszym pojedynkiem, szczególnie dla polskich kibiców, będzie dwumecz Liverpoolu z Bayernem Monachium, w którym gra Robert Lewandowski. Pasjonująco zapowiadają się też pojedynki Atletico z Juventusem Wojciecha Szczęsnego, Manchester United – PSG i Tottenham - Borussia Dortmund.Równie ciekawie jest jednak w pozostałych parach. I tak zagrają ze sobą Schalke i Manchester City. W tej parze zdecydowanym faworytem będzie ekipa Pepa Guardioli, która jest jednym z faworytów do końcowego triumfu w Champions League. Atletico Madryt spotka się z Juventusem Turyn i to będzie z pewnością emocjonujący dwumecz, w którym trudno wskazać zwycięzcę. W kolejnej parze Manchester United zmierzy się z Paris Saint Germain i tu także zanosi się na dreszczowiec.Będąca w świetnej formie Borussia Dortmund, która zdecydowanie po latach dominacji Bayernu przewodzi Bundeslidze, trafi na nieobliczalny Tottenham Londyn. Olympique Lyon trafił zaś na kolejnego faworyta do wygranej w całej Lidze Mistrzów, czyli FC Barcelonę. AS Roma zagra z FC Porto. Obrońca trofeum Real Madryt trafił na Ajax Amsterdam.Wreszcie, bardzo trudne zadanie czeka zespół Roberta Lewandowskiego, FC Bayern. Podopieczni Niko Kovaca zagrają z rewelacyjnym Liverpoolem, który w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów doszedł aż do finału . Dodajmy, że sami są jak na swoje standardy w bardzo słabej formie w tym sezonie, bo tracą do prowadzącej w tabeli Borussii Dortmund aż 9 punktów.