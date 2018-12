Pomysł na miarę naszych czasów. Volvo wypożycza choinki za 55 złotych

Materiały prasowe

W

Materiały prasowe

Materiały prasowe

ypożyczenie choinki, a następnie ponowne jej zasadzenie jest o wiele lepszym sposobem na zachowanie tradycji, a jednocześnie zminimalizowanie śladu ekologicznego, czyli zużycia zasobów naturalnych w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez Ziemię. I właśnie dlatego Volvo po raz kolejny uruchomiło swoją "wypożyczalnię choinek".Z myślą o ochronie środowiska naturalnego i zapobieganiu niekorzystnym zmianom klimatycznym, Volvo po raz drugi organizuje akcję "Wypożyczalnia choinek", która zachęca do podejmowania odpowiedzialnych, proekologicznych decyzji.W ramach akcji z salonów Autoryzowanych Dealerów Volvo na terenie całej Polski można odebrać żywe, ukorzenione drzewko. Podczas pobytu w domu opiekuna choinka powinna zostać otoczona troskliwą opieką. Należy podlewać ją 5 razy. Nie można jej przegrzewać, stawiać blisko kaloryfera i bezpośrednio na ogrzewanej podłodze.Nie powinno się jej niszczyć ani ucinać gałęzi, korzeni i pędów. Niekorzystnie działa na nią także pokrywanie nabłyszczającymi sprejami lub sztucznym śniegiem. Ozdoby zawieszane na choince powinny być lekkie.W ubiegłym roku Volvo przeprowadziło pilotażową akcję obejmującą wypożyczenie choinek w doniczkach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem – udało się ocalić 200 żywych choinek. W tym roku marka zwiększa skalę działania i zapewniła 500 choinek. Dodatkowo za każde wypożyczone drzewko zobowiązuje się do zasadzenia kolejnych dziesięciu, co łącznie umożliwi zwrócenie naturze pięć tysięcy choinek.Udział w akcji pozwala więc zadbać o środowisko naturalne poprzez wsparcie rozwoju zasobów leśnych o nowe sadzonki. Partnerami akcji jest Ambasada Szwecji i Fundacja Nasza Ziemia.Szczegóły znajdziecie na tej stronie . Śpieszcie się, bo liczba drzewek jest ograniczona. My już swoje w redakcji mamy. Aby wypożyczyć choinkę, przyjdź jednego z wybranych autoryzowanych dealerów Volvo od 17 do 22 grudnia i wypożycz swoją choinkę za 55 zł. Akcja ma miejsce w całej Polsce, a tutaj jest lista miejsc , w których można je znaleźć.