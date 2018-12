Minister edukacji próbuje ugasić pożar. Zalewska pisze list do nauczycieli, w którym obiecuje podwyżki

List do nauczycieli chyba nie pomoże. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

asowe zwolenianie lekarskie i paraliż niektórych szkół i przedszkoli – to efekty nieoficjalnego protestu nauczycieli, którzy domagają się podwyżek płac. Ta sytuacja to problem dla Anny Zalewskiej, która napisała do protestujących list, w którym obiecuje podwyżki i "optymalny rozwój zawodowy".W poniedziałek wielu rodziców zdziwiło się, gdy okazało się, że ich dzieci nie mają lekcji. A wszystko za sprawą masowego "zachorowania" nauczycieli, którzy w taki sposób domagają się podwyżek w oświacie.Dodatkowo w ostatnim czasie kontrowersje wzbudził także tryb przyjmowania zmian w systemie oceniania pracy nauczycieli, który został przyjęty bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Co prawda, ostatnio Anna Zalewska wycofała się z nich, a nową listę zmian od połowy stycznia ma konstruować z udziałem związków, ale czara goryczy w szkołach się przelała.Ponieważ sprawa przybiera na sile, a protest nauczycieli to niemały problem dla minister edukacji, Zalewska zdecydowała się napisać list do strajkujących."Odpowiadając na Państwa postulaty, od stycznia 2019 r. podejmę, we współpracy z nauczycielskimi związkami zawodowymi, działania zmierzające do zmiany przepisów Karty Nauczyciela dotyczących oceny pracy oraz zasad przyznawania dodatku za wyróżniającą pracę" – napisała w nim Zalewska.Po raz kolejny obiecała także podwyżki. "Ranga naszego zawodu, jego społeczne znaczenie oraz odpowiedzialna praca na rzecz młodego pokolenia zasługują na godne wynagrodzenie" – podkreśliła. Przypomniała również, że od stycznia 2019 r. pensje wzrosną o... 5 proc.Jednak z działań Związku Nauczycielstwa Polskiego wynika, że list minister edukacji na niewiele się zda. Związkowcy planują protest i rozważają radykalne posunięcia, z wstrzymaniem się od sprawdzania matur czy protest w czasie egzaminów włącznie.Całe zamieszanie nie wpływa dobrze także na pozycję Anny Zalewskiej w rządzie. W kuluarach mówi się nawet o jej dymisji i zastąpienie jej dotychczasową wiceminister edukacji Marzeną Machałek . Zmiany są jednak prawdopodobne bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wystartować ma Zalewska.źródło: wyborcza.pl