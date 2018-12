Porażka z Liverpoolem przelała czarę goryczy. Jose Mourinho nie jest już trenerem Manchesteru United

Jose Mourinho nie jest już trenerem Manchesteru United. • Fot. Дмитрий Голубович / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

redakcja naTemat

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ortugalski szkoleniowiec Jose Mourinho został zwolniony z Manchesteru United. Klub poinformował o tym we wtorkowy poranek w specjalnym komunikacie."Manchester United ogłasza, że Jose Mourinho nie jest już trenerem drużyny. Chcemy podziękować mu za jego pracę podczas pobytu w Manchesterze United oraz życzymy sukcesów w przyszłości" – czytamy na Twitterze najbardziej utytułowanego angielskiego klubu.W ostatnich tygodniach wobec kiepskich wyników klubu o zwolnieniu Mourinho mówiło się bardzo często. Dość powiedzieć, że po 17 kolejkach "Czerwone Diabły" w lidze zajmują dopiero szóste miejsce ze stratą 19 punktów do pierwszego Liverpoolu.I właśnie porażka w prestiżowym spotkaniu z "The Reds" w ostatniej kolejce Premier League prawdopodobnie właśnie przeważyła o zwolnieniu Portugalczyka. Według „The Sun” miejsce Mourinho zajmie Mauricio Pochettino, aktualnie trener… Tottenhamu.Od maja 2016 roku "The Special One" zdobył z Manchesterem United kilka trofeów – Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Tarczę Wspólnoty oraz wygrał Ligę Europejską.