Duda "uspokoił" Polaków ws. cen prądu. Wrzucił świąteczne zdjęcie z ministrem energii

Andrzej Duda zapewnił, że w 2019 roku podwyżek prądu nie będzie. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

amieszanie ws. podwyżek cen prądu zaniepokoiło Polaków. Według nieoficjalnych informacji ministrowi energii z tego powodu grozinawet dymisja w rządzie. Ale od czego jest prezydent w kryzysowych sytuacjach? Andrzej Duda wysłał tweeta, w którym uspokoił Polaków przed Świętami Bożego Narodzenia."Dobra wiadomość na Święta i Nowy Rok: Podwyżki cen energii elektrycznej w 2019 roku nie będzie. Tak zapewnił mnie dziś w trakcie spotkania w Pałacu Prezydenckim Minister Energii Krzysztof Tchórzewski" – napisał prezydent na Twitterze i wrzucił świąteczne zdjęcie z Tchórzewskim.Użytkownicy Twittera kpią z wpisu i krytykują jego treść. "A co Wy obaj macie do gadania Panowie??" – napisał użytkownik Twittera. Inni nawiązują do prawdomówności prezydenta. "Panie Prezydencie, niestety osobie takiej jak Pan, nie można ufać. Pan będąc Prezydentem łamał Konstytucję, na którą Pan przysięgał" – napisał internauta. Inni wrzucają gify i memy. Widmo podwyżek cen prądu w 2019 r. stało się koszmarem członków rządu Mateusza Morawieckiego. Zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli do nich dojdzie, to PiS straci punkty w sondażach, których może potem zabraknąć w roku wyborczym. Nie pomagał w tym minister Tchórzewski, który wysyłał sprzeczne komunikaty ws. podwyżek cen prądu. Raz miały być, a raz nie.