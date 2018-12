PiS gasi pożar w sądach. Jest porozumienie ws. protestu pracowników administracyjnych

Pracownicy administracji sądowej protestują od 10 grudnia • Fot. Jakub Porycki / Agencja Gazeta

1000 zł jeszcze przed świętami dostaną pracownicy administracji sądowej. Podczas dzisiejszego spotkania szefostwa Ministerstwa Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi doszło do porozumienia.Protest pracowników administracji sądowej rozpoczął się w ubiegły poniedziałek. Podobnie jak wcześniej policjanci, masowo zaczęli brać zwolnienia lekarskie, co sparaliżowało pracę wielu sądów. Masowe "L4", to efekt niezadowolenia z zarobków, które zdaniem protestujących są jednymi z najniższych w Polsce jeśli mowa o tzw. budżetówce.O pierwszych efektach protestu usłyszeliśmy w piątek. Wtedy to wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, poinformował, że resort znalazł pieniądze, o które walczą pracownicy sądów.Wśród obietnic znalazły się plany podwyżki w wysokości 200 zł od 2019 roku, oraz kwartalne nagrody w wysokości 800 zł. Łącznie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało na ten cel 30 mln zł. Taki kompromis nie zadowolił związkowców, którzy oczekiwali kolejnych ustępstw. I swojego dopięli.Dzisiejsza umowa daje także możliwość, poza nagrodą gwarantowaną wszystkim pracownikom, przyznania dodatkowej uznaniowej nagrody w wysokości średnio 534 zł brutto.Źródło: Money.pl