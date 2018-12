"Wreszcie spotkałem optymistę". Czarnecki zachwycony irackim przywódcą

Ryszard Czarnecki opublikował zdjecie z prezydentem Iraku Barhamem Salihem. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

yszard Czarnecki słynie ze specyficznego poczucia humoru. I chyba w towarzystwie ludzi o podobnym usposobieniu czuje się dobrze. Tak było, gdy spotkał się w Bagdadzie z prezydentem Iraku Barhamem Salihem. Jest zachwycony tym muzułmańskim przywódcą, ze względu na optymizm, jaki miał od niego emanować.Czarnecki udokumentował spotkanie wspólnym zdjęciem na Twitterze w pałacu w Bagdadzie i dodał do niego komentarz. "Po spotkaniu z prezydentem Iraku dr Barhamem Salehem (jest Kurdem) w jego pałacu w Bagdadzie. Wreszcie spotkałem jakiegoś optymistę" – napisał.Nie wiadomo, kto zdaniem Czarneckiego jest pesymistą. Być może chodzi o ludzi w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Tego jednak nie sprecyzował.Ostatnio Ryszard Czarnecki wypowiedział się też na temat szans Donalda Tuska w wyborach prezydenckich . – Więcej pokory, panie Donaldzie – apelował do szefa Rady Europejskiej w kontekście jego ewentualnego startu w wyborach.Jak wyraził się europoseł, marzy o tym, by Tusk wystartował, bo "poniesie spektakularną porażkę z Andrzejem Dudą, który będzie kandydatem PiS". Zdaniem Czarneckiego, Tusk upokorzył PiS porównaniem do bolszewików.