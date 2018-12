"Nic nie jest wymuszone". Lider PO o kulisach zmiany zdania Trzaskowskiego ws. bonifikat

Sławomir Neumann przekonuje, że Rafał Trzaskowski podjął ws. bonifikat niewymuszoną decyzję. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

afał Trzaskowski zmienił po zmasowanej krytyce zdanie ws. bonifikat dotyczących przejścia z użytkowania wieczystego mieszkania na własność. Jeden z liderów Platformy Obywatelskiej przekonuje, że – wbrew powszechny spekulacjom – decyzja decyzja Trzaskowskiego w tej sprawie była samodzielna.Sławomir Neumann powiedział, że Rafał Trzaskowski po prostu przekazał PO swoją decyzję. Jednocześnie szef klubu parlamentarnego PO-KO zasugerował, że była ona konsultowana z kierownictwem partii. – Oczywiście, że rozmawialiśmy, bo to rzecz ważna. Natomiast Rafał Trzaskowski tę decyzję dzisiaj ogłosił, też mówił, że to jego decyzja i propozycja – powiedział Neumann.– Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie [nie była konsultowana z kierownictwem PO – red.]. Przekazał nam swoją decyzję, to nie jest nic wymuszone. To jego decyzja po weekendzie, który był pewnie dla niego trudny, bo – jak mówił – wiele głosów otrzymał od warszawiaków. Słucha ich – powiedział Sławomir Neumann w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News.– Rekomenduję powrót do bonifikaty w wysokości 98 proc – powiedział prezydent Warszawy we wtorek. Co oznacza, iż przejście z użytkowania wieczystego na własność na gruntach miejskich w stolicy będzie znacznie tańsze.Wcześniej obniżenie bonifikaty do 60 proc. warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali na sesji 13 grudnia. Opozycja była oburzona, mieszkańcy Warszawy także reagowali bardzo krytycznie.źródło: Polsat News