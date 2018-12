Tadla znalazła nową pracę. To jej "pierwsza zawodowa miłość, która nie wygasła"

Beata Tadla zmieniła pracę. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

ziennikarka i prezenterka Beata Tadla od listopada straciła pracę w Nova TV. Program "24 godziny", który współprowadziła zniknął z anteny. Ale długo nie cieszyła się przymusowym "wolnym". Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl dziennikarka znalazła już zatrudnienie. Usłyszymy ją niedługo na antenie Radia ZET.Według informacji portalu WIrtualnemedia.pl od 12 stycznia, w każdą sobotę będziemy mogli usłyszeć Beatę Tadlę na antenie Radia ZET. Jej audycja "To właśnie weekend" będzie trwała od godziny 10 do 13. Tadla będzie podczas niej rozmawiała z gośćmi o bieżących tematach społecznych i politycznych.– Współpraca z Radiem ZET to zapowiedź przygody, tym bardziej fascynującej, że radio to moja pierwsza zawodowa miłość, która nie wygasła. Radio to prywatny, wręcz intymny kontakt ze słuchaczem, cieszę się, że będę mogła nawiązywać taką relację właśnie w Zetce – powiedziała portalowi Beata Tadla Przypomnijmy, że dotychczasowym pracodawcą Tadli była Nowa TV. Dziennikarka współprowadziła na jej antenie program informacyjny "24 godziny". Niestety – telewizja, po dwóch latach emisji programu, postanowiła z niego zrezygnować i postawić na tańsze rozwiązanie . Ostatnie wydanie "24 godzin" wyemitowano pod koniec listopada.Do niedawna weekendowe audycje w Radiu Zet między 11.00 a 15.00 prowadziła Marzena Chełminiak – ikona tej stacji. Pożegnano się z nią nagle pod koniec listopada, nie podając żadnych powodów.Przed Radiem Zet w najbliższym czasie mogą się pojawić zmiany kapitałowe. Czeski właściciel stacji zamierza sprzedać udziały w Zetce. Spekuluje się, iż największe szanse na przejęcie radia może mieć Grupa Fratria związana z braćmi Karnowskimi. Rozmawialiśmy o tym z dziennikarzami Zetki – ich zdaniem to mało prawdopodobne.Źródło: Wirtualnemedia.pl