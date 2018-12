Ujawniono kolejne listy z archiwum Kiszczaka. Wałęsa mógł być szantażowany

Ujawniono kolejne listy Kiszczaka do Wałęsy, które znajdują się w Instytucie Hoovera w USA. • Fot. Krzysztof Miller / Agencja Gazeta

jawniono kolejne listy Czesława Kiszczaka do Lecha Wałęsy. Część archiwum peerelowskiego dygnitarza znajduje się obecnie w amerykańskim Instytucie Hoovera. Korespondencja dotyczy wypowiedzi Lecha Wałęsy w telewizji, w której sugerował, że masakra w kopalni Wujek została zaplanowana przez władze na początku stanu wojennego.Wałęsa w 2004 r. miał powiedzieć, że tuż po jego zatrzymaniu 12 grudnia 1981 r., a więc jeszcze przed pacyfikacją kopalni Wujek, dzwonili do niego różni generałowie. Jeden z nich miał stwierdzić, że aby zastraszyć naród, musi zginąć kilka osób. – Ujawniam to po raz pierwszy – powiedział wtedy Wałęsa. Kiszczak w odpowiedzi napisał list , w którym poprosił o ujawnienie nazwisk generałów. Twierdził, że stan wojenny był zaplanowany tak, by obyło się bez ofiar. "Dlatego jesteśmy zaskoczeni Pańską informacją po 23 latach, że jacyś generałowie planowali śmiertelne ofiary" – napisał Kiszczak do Wałęsy.W kolejnym liście do Wałęsy Kiszczak pisał już dużo ostrzej. Wypomniał Wałęsie, że pierwsze dni stanu wojennego spędził w willi MSW. "Odwiedzali Pana biskupi i księża, a także wysocy przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (...) czy oficerowie Służby Bezpieczeństwa" – czytamy."Znana mi jest tylko jedna Pana 'rozmowa z generałem'. Miała ona miejsce w sierpniu-wrześniu 1981 r. (datę można precyzyjnie odtworzyć), a więc na długo przed stanem wojennym. Pamiętam ją dobrze, gdyż doszło do niej w czasie i miejscu przeze mnie wskazanym, które Pan zaakceptował. Tematykę z całą pewnością Pan pamięta" – dodaje Czesław Kiszczak.Chodziło o ówczesnego wiceszefa MSW gen. Adama Krzysztoporskiego, który stał na czele Sztabu ds. Zabezpieczenia Zjazdu "Solidarności". Spotkanie miało podobno dotyczyć neutralizacji przeciwników Wałęsy w wyborach na szefa "Solidarności".Polskie Radio pyta, czy w 2004 roku Kiszczak zamierzał przypomnieć Wałęsie o jego spotkaniu z Krzysztoporskim w celu wskazania, że przewodniczącym "Solidarności" został z pomocą SB.Maria Kiszczak sprzedała Amerykanom dokumenty swojego zmarłego męża. Wśród nich był list generała Kiszczaka do Lecha Wałęsy, który opublikowało Polskie Radio. Dokument pokazuje próbę "rozgrywania" ówczesnego prezydenta. I w sposób zawoalowany ma sugerować wiedzę na temat jego kontaktów z SB. Lech Wałęsa stanowczo zaprzeczył, jakoby taki list dostał , sugerując, że mógł być spreparowany.źródło: Polskie Radio