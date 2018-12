Stoch i Żyła powalczą w prestiżowym cyklu. Kiedy rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni?

Czy Kamil Stoch powtórzy ubiegłoroczną serię z 66. Turnieju Czterech Skoczni? • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

kres świąteczny i noworoczny fanom sportu kojarzy się ze skokami. To właśnie w tym czasie rozgrywany jest Turniej Czterech Skoczni. Kiedy i o której rozpoczyna się pierwszy konkurs w tym roku? Przedstawiamy pełne kalendarium i program.Sportowe szaleństwo związane z polskimi skoczkami rozpoczęte. Nasi kadrowicze od początku tegorocznego sezonu 2018/2019 błyszczą formą. Nie ma konkursu, w którym nasz skoczek nie byłby na podium. Podczas ostatniego konkursu w Engelbergu na "pudle" stanęło dwóch Polaków: Kamil Stoch był trzeci, a Piotr Żyła drugi. Konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który prowadzi także w klasyfikacji Pucharu Świata.To on także rozpatrywany jest obok Polaków jako faworyt zbliżającego się 67. Turnieju Czterech Skoczni. Tegoroczne skakanie rozpoczyna konkurs w niemieckim Oberstdorfie. Pierwszy trening i kwalifikacje rozpoczną się 29 grudnia. Jak wygląda całe kalendarium Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2018/2019? Poniżej prezentujemy rozpiskę.- Skoki w sobotę, 29.12.201814:30 - Oficjalny trening16:30 - Kwalifikacje- Skoki w niedzielę, 30.12.201815:00 - Seria próbna16:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)- Skoki w poniedziałek, 31.12.201811:45 - Oficjalny trening14:00 - Kwalifikacje- Skoki w niedzielę, 01.01.201912:30 - Seria próbna14:00 - Pierwsza seria konkursowa (KO)- Skoki w czwartek, 03.01.201911:45 - Oficjalny trening14:00 - Kwalifikacje- Skoki w piątek, 04.01.201912:30 - Seria próbna14:00 - Pierwsza seria konkursowa (KO)- Skoki w sobotę, 05.01.201913:00 - Odprawa techniczna15:00 - Oficjalny trening17:00 - Kwalifikacje- Skoki w niedziela, 06.01.201915:30 - Seria próbna17:00 - Pierwsza seria konkursowa (KO)Przypomnijmy, że dwa lata temu podczas 65. Turnieju Czterech Skoczni pierwsze miejsce zajął Kamil Stoch, a drugi był Piotr Żyła. Podium zamykał Norweg Daniel-André Tande, który królował w konkursach w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku.Z kolei Stoch nie dał już szans nikomu podczas ostatniego 66. TCS. Skoczek ze Zrębu wygrał wszystkie cztery konkursy czym przypieczętował swoje zwycięstwo w całym cyklu. Drugi na podium był Niemiec Andreas Wellinger, a trzeci Anders Fannemel.Turniej Czterech Skoczni to jedyny cykl w ciągu zmagań Pucharu Świata, w którym skoczkowie rywalizują w systemie KO. Oznacza to rywalizację w parach. Najlepszy z pary oraz pięciu najlepszych spośród przegranych (Lucky Losers) przechodzą do drugiej serii konkursu.Po zakończonym Turnieju Czterech Skoczni skoczkowie udadzą się na zawody we włoskim Predazzo (12.01.2019). Transmisję z tegorocznego TSC prowadzić będzie Telewizja Polska oraz Eurosport.