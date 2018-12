"2050 год". Ukraińcy zachwyceni filmem, na którym Polak kupuje od nich używany samochód

Na filmie 2050 год widzimy wizję przyszłości na Ukrainie. Tamtejsza gospodarka jest silniejsza od polskiej, a Rosji nie ma już na mapie. • Fot. screen / Facebook

yobraźcie sobie Ukrainę za ponad 30 lat. Być może będzie to już zupełnie inna rzeczywistość, w której wschodni sąsiedzi nie będą masowo przyjeżdżać do nas na zarobitki. Role mogą się odwrócić. Taką wizję przyszłości można zobaczyć w ukraińskim filmie, który obiegł media społecznościowe.Mamy 2050 rok na Ukrainie. Polak z Kartą Ukraińca kupuje we Lwowie używane audi. Sam ubrany jest bardzo dziwnie: w białą czapkę i golf, jasne dżinsy i białe adidasy, na ręku ma srebrny łańcuch. Jego strój przypomina początek lat 90. w Polsce. Elegancki ukraiński dealer w marynarce prowadzi z nim miłą pogawędkę.– A gdzie pracujecie? – pyta. – Tu we Lwowie, na zarobitkach – odpowiada Polak. Dodaje, że gospodarka Ukrainy ma się lepiej niż Polska. Na mapie nie ma już Rosji. Polacy w końcu płacą ukraińskimi bitcoinami.Ukraińcy entuzjastycznie komentują klip, w którym widać ukraińską tęsknotę za własnym silnym państwem, ale i szczyptę autoironii. "Klasa", "Szkoda, że nie zobaczymy tego w TV". Inni wyrażają nadzieję, że tak na Ukrainie będzie już w 2030 r.