Tajny pakt opozycji przeciwko Schetynie. "Tak wystraszył ludzi, że powstał całkiem nowy front"

Liderzy mniejszych partii opozycyjnej mieli zawiązać pakt przeciwko Grzegorzowi Schetynie. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

rzegorz Schetyna, tworząc Koalicję Obywatelską, zmarginalizował Nowoczesną. Do tego przyciągnął do KO posłankę tej partii Kamilę Gasiuk-Pihowicz. Jak dowiaduje się "Fakt", mniejsze ugrupowania opozycyjne próbują zabezpieczyć się przed podobnym pochłanianiem przez największego gracza. Ich liderzy odbyli tajne spotkanie.Według informacji dziennika na tajnym spotkaniu pojawili się liderzy PSL, Nowoczesnej, SLD i UED. W najostrzejszym wariancie rozważają nawet wspólny start na liście do europarlamentu bez Platformy Obywatelskiej."Schetyna tak wystraszył ludzi, że powstał całkiem nowy front" – twierdzi informator "Faktu". Zastrzegł jednak, że chodzi o zbudowanie pozycji negocjacyjnej z Grzegorzem Schetyną . – Razem można więcej, Grzegorz nie będzie mógł dyktować swoich warunków tak jak było przed wyborami samorządowymi, kiedy rozdawał karty – powiedział polityk Nowoczesnej.O tym, że pozycja Schetyny może nie być tak silna, jak wynika to z sondaży, może świadczyć ostatnie badanie "Faktu". Lider PO wyraźnie ustępuje nie tylko Robertowi Biedroniowi , ale i Pawłowi Kukizowi, jako przywódca, który mógłby odsunąć od władzy Jarosława Kaczyńskiego.źródło: " Fakt