Zjawiskowa sesja Joanny Kulig w "Vanity Fair". Fani porównują ją do słynnej aktorki

Joanna Kulig wygląda świetnie w sesji dla "Vanity Fair".

o już chyba nie jest pięć minut Joanny Kulig, a okrągła godzina. Polska aktorka jest rozchwytywana – dopiero co odebrała "europejskiego Oscara", a teraz pochwaliła się sesją zdjęciową dla amerykańskiego magazynu "Vanity Fair". Fani są oczywiście zachwyceni.Joanna Kulig, która niedługo zostanie mamą, dopiero co cieszyła się z nagrody Europejskiej Akademii Filmowej , wcześniej trafiła też na okładkę francuskiego wydania "Elle" Teraz polska aktorka ma za sobą kolejną piękną sesję – dla amerykańskiego "Vanity Fair". Kulig na razie pochwaliła się jednym zdjęciem, ale już widać, że sesję utrzymano w ekskluzywnym stylu.Pod postem naturalnie posypały się pozytywne komentarze. Co ciekawe, wielu fanów porównuje ją do Kim Basinger sprzed lat. Zgadzacie się?