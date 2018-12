Nie żyje Zuzanna Łapicka. Dziennikarka miała 64 lata

Dziennikarka i pisarka Zuzanna Łapicka zmarła w wieku 64 lat. • fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

uzanna Łapicka zmarła w wieku 64 lat. Była dziennikarką, producentką telewizyjną i pisarką, żoną Daniela Olbrychskiego i córką Andrzeja Łapickiego. Od ponad dwóch lart zmagała się z chorobą nowotworową. O śmierci artystki poinformował reżyser Andrzej Saramonowicz na Facebooku."Nie wiem, co się na tym świecie porobiło. Zaczynają umierać ludzie, którzy nigdy dotąd nie umierali – ale to nie wystarczy. Bo Zuzia była fantastycznym człowiekiem" – napisał Saramonowicz na Facebooku.Dodał, że była człowiekiem "ludzkim, ale i wściekłe inteligentnym, który nie zadowalał się byle czym. Jej odejście czyni wywrę. Polska kultura poniosła kolejną stratę nie do zastąpienia. Żal przeraźliwy. Płaczę, bo cóż innego pozostało".Zuzanna Łapicka-Olbrychska była córką znanego aktora Andrzeja Łapickiego, który zmarł w 2012 roku. Z mężem Danielem Olbrychskim miała 36-letnią córkę Weronikę, która mieszka w Nowym Jorku.Zuzanna Łapicka w 1989 r. została kierownikiem Redakcji Publicystyki Kulturalnej TVP1. Jako dziennikarka współpracowała z pismami Elle Film czy Uroda. W księgarniach w maju pojawiła się jej książka "Dodaj do znajomych", w której poruszyła między innymi trudny wątek romansów swojego ówczesnego męża Daniela Olbrychskiego