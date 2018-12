Tradycji stało się zadość. Pracownicy ambasady USA w Polsce złożyli nam życzenia. Po polsku

Bożonarodzeniowe życzenia przekazali Polakom pracownicy amerykańskiej ambasady. • Fot. screen z youtube.com/US Embassy Warsaw

o już stało się corocznym rytuałem. Pracownicy ambasady amerykańskiej złożyli Polakom bożonarodzeniowe życzenia. I znów zrobili to po polsku. Co prawda, nasz język do łatwych nie należy, ale trzeba przyznać, że Amerykanie dali radę.Jak widać na nagraniu, do złożenia bożonarodzeniowych życzeń po polsku to wyzwanie, nad którym trzeba było trochę popracować. Zawiłości wymowy naszych słów to spora trudność, ale po kilku próbach, przedstawiciele amerykańskiej ambasady nagrali je dla Polaków."Drodzy Polacy, życzymy Wam radosnych, dużo szczęścia, zdrowia i radości. Niech ten magiczny świąteczny czas przyniesie Wam i Waszym najbliższym spokój, harmonię i spełnienie marzeń. Jesteśmy dumni, że Polska i Stany Zjednoczone są sojusznikami i przyjaciółmi. Polska jest super" – mówią po kilka słów amerykańscy urzędnicy, żołnierze oraz sama ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. W nagraniu wystąpił nawet jej pupil, chociaż on nie miał nic do powiedzenia. Część pracowników wystąpiła w towarzystwie zimowo-świątecznych ozdób i akcesoriów. Teraz pozostało mieć nadzieję, że wszystkie przekazane życzenia się spełnią. I oczywiście, wszystkim pracującym w amerykańskiej placówce przekazujemy podobne. Wesołych Świąt.