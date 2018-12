Reklama Netflixa pt. "Jak odpowiadać na niezręczne pytania rodziny" to świąteczny przewodnik dla każdego Polaka

Świąteczna reklama Netflixa sprawi, że na pewno uśmiechniesz się pod nosem.

olski serial Netflixowi wyszedł – powiedzmy – umiarkowanie. Jednak to, w czym naprawdę radzą sobie świetnie, to reklamy ich produkcji. Pokazali to nie raz, a teraz przed świętami dorzucili istną wisienkę na torcie.Świątecznym, blisko 1,5-minutowym filmikiem, co prawda nie pobili kultowej reklamy z Magdą Gessler i serialem "Orange is a new black", ale wyszło naprawdę soczyście. Nagranie pt. "Jak odpowiadać na niezręczne pytania rodziny" to mix klasycznych pytań, które niemal zawsze padają przy rodzinnym stole.Możecie udawać, że ich nigdy nie słyszeliście, ale wiemy, jaka jest prawda. To, co jest netflixowym haczykiem, to fakt, że odpowiedzi na pytania udzielają... bohaterowie popularnych seriali Netflixa . Jak wyszło? Trudno się nie uśmiechnąć.