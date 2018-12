Czy pierwszy dzień zimy jest 21, 22 czy 23 grudnia? To dylemat wielu Polaków

Kiedy jest pierwszy dzień zimy? • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

P

rzesilenie zimowe, początek astronomicznej zimy, pierwszy dzień zimy – tak potocznie nazywamy ten najkrótszy dzień w roku. Wielu z nas do tej pory nie pamięta, kiedy on dokładnie jest. Odpowiadamy.Dzień, w którym występuje przesilenie zimowe, jest najkrótszym dniem w roku na danej półkuli. Na drugiej półkuli jest to natomiast dzień najdłuższy. Stąd na półkuli północnej mamy pierwszy dzień zimy , a na południowej pierwszy dzień lata. Wypada on 22 grudnia. Przesilenie zimowe w większości kultur półkuli północnej było okazją do świętowania "odradzania się Słońca". W starożytnym Rzymie obchodzono Saturnalia, a u Słowian – Święto Godowe. Niewielu z nas wie, że na początku naszej ery przesilenie wypadało 25 grudnia według kalendarza juliańskiego. Stąd też data święta Bożego Narodzenia, które wyparło tradycyjne wierzenia.Oczywiście często pierwszy dzień zimy nie oznacza, że od tego dnia będzie ta astronomiczna, klasyczna zima – śnieg, mróz i wiatr. Zaprzeczenie tego stereotypu widać chociażby w prognozie pogody na nadchodzące święta . Jak napisaliśmy, będzie ciepło, gdzieniegdzie nawet 6 stopni i przelotnie popada deszcz.